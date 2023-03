Sancties zo lek als een mandje: Russische olie stroomt via achterdeur EU binnen

De handel in ruwe olie is erg moeilijk te controleren. De olie kan makkelijk worden vermengd en via verschillende landen verscheept. Ook het raffineerproces maakt het moeilijker om de herkomst van de grondstoffen te traceren. Hierdoor zijn de Westerse sancties tegen Rusland niet erg effectief.

“Ik had een vriend in New York dertig jaar geleden. Hij legde uit hoe kakkerlakken door elk klein gaatje in zijn appartement naar binnen kropen. Dit is wat Rusland ook doet met zijn fossiele brandstoffen”, zegt de Oekraïense economisch adviseur Oleg Ustenko tegen journalistiek platform Politico. “We moeten deze gaten dichten, zodat Rusland zijn bloedgeld niet meer kan innen. Het geld waarmee ze hun oorlogsmachine financieren, dat ons land vernietigt en onze mensen vermoordt.”

Een complex netwerk van rederijen, die onder de vlag van kleine eilandstaatjes varen, maakt het geheel bijkans onmogelijk om te controleren en in te grijpen waar nodig. Het is dus heel goed mogelijk dat grote hoeveelheden Russische olie via een omweg alsnog worden verkocht aan EU-landen en andere Westerse naties, ondanks de strenge sancties.

Internationale veiligheidsdeskundige Rob de Wijk zegt hierover op Twitter: “Interessant hoe Russische olie gewoon in Europa aankomt. Ik ben niet verbaasd, want dit is hoe het helaas werkt. Landen en foute handelaren weten altijd achterdeuren te vinden. Een van de redenen waarom sancties vaak op zijn best matig werken.”