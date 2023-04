Ruk naar rechts onttroont rockstar premier Sanna Marin

Sanna Marin, de premier van Finland die vooral buiten Finland heel populair is, heeft de verkiezingen verloren. De centrumrechtse Petteri Orpo van de Nationale Coalitie Partij en de radicaal-rechtse Finnenpartij winnen fors in Finland. De sociaal democraten van Marin (37) werden derde.

Nooit eerder had Finland zo’n populaire premier in het buitenland. Een ‘rockster’, noemde The New York Times Sanna Marin (37). ‘Ze geldt als een leider voor millennials overal ter wereld’, aldus Reuters. Zelf wuifde Marin de voorbije jaren die lof graag weg. ‘Er komt een dag dat mensen het niet meer zullen hebben over mijn leeftijd of mijn geslacht’, zei ze. ‘Het enige wat ertoe doet is mijn beleid.’

Dat beleid heeft de Finnen onvoldoende weten te overtuigen.