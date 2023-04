Eurocommissaris Sinkevičius teruggefloten na stikstofbrief aan Van der Wal

Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius (32) van Milieu heeft een uitbrander gekregen na zijn stikstofbrief aan minister Christianne van der Wal van Stikstof en Natuur. Hij mag niet meer op eigen houtje in de pen kruipen rondom de stikstofsituatie in Nederland.

Gevoelige post van zijn hand moet vanaf nu eerst langs vicevoorzitter Frans Timmermans bevestigen ingewijden in Den Haag en Brussel aan De Telegraaf. Vooral de timing van de brief, een dag voor cruciaal kabinetsberaad, deed veel wenkbrauwen fronsen.

Koest houden

Europarlementariër Manfred Weber van de Europese christendemocraten is niet mals: “Het bewijst een zorgelijke ongevoeligheid voor wat er leeft in Nederland. De brief wordt gestuurd op een moment dat de Europese Commissie zich beter koest kan houden.”

Hij wijst erop dat het Nederlandse volk bij de Statenverkiezingen duidelijk heeft gesproken. Het stikstofbeleid in Nederland, maar ook de milieu-agenda van Brussel hebben volgens hem 'een gele kaart gekregen'. “Het is duidelijk dat dit nog onvoldoende is doorgedrongen in de bureaus van Eurocommissaris Timmermans en co.”

Ook VVD-delegatieleider Malik Azmani doet nog een duit in het zakje. “Sinkevičius zou zich juist bezig moeten houden met het ondersteunen van Nederland in de aanpak in plaats van de boel op te stoken”, aldus het EP-lid.