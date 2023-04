Trump: Aanklachten voor 34 misdrijven

Voormalig Amerikaans president Donald Trump zal naar verluidt op dinsdag in New York worden aangeklaagd voor 34 misdrijven in verband met de financiële transacties van zijn bedrijf. Dit blijkt uit een exclusief rapport van Yahoo News. Het gaat om een onderzoek van twee jaar naar de zakelijke praktijken van Trump en zijn bedrijf. Als hij schuldig wordt bevonden, kunnen de aanklachten leiden tot aanzienlijke boetes of zelfs gevangenisstraf.

Volgens het rapport zal Trump echter niet worden gearresteerd of gefotografeerd en zal hij vrijwillig aan de autoriteiten verschijnen. Het is onduidelijk waar en wanneer hij dat zal doen.

Het nieuws over de aanklachten komt op een moment dat Trump nog steeds overweegt om in 2024 opnieuw een gooi te doen naar het presidentschap. De juridische problemen waarmee hij momenteel wordt geconfronteerd, zouden echter een uitdaging kunnen vormen voor zijn politieke toekomst.