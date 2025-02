Trump: iedereen is dol op plan voor Gaza

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag gezegd dat zijn plan om de controle over de Gazastrook over te nemen goed is ontvangen. Dat terwijl veel landen en organisaties het plan juist verwerpen.

"Iedereen is er dol op", zei Trump tegen verslaggevers in het Witte Huis die daar waren voor de beëdiging van de nieuwe minister van Justitie. De president wilde er verder niet op ingaan, omdat het volgens hem niet het juiste moment daarvoor was.

In onder meer het Midden-Oosten en in Europa is veel kritiek op het idee van Trump om Gazanen naar andere landen te verplaatsen en het Palestijnse gebied door de VS te laten ontwikkelen. VN-secretaris-generaal António Guterres zei dat dit plan zou neerkomen op "etnische zuivering".