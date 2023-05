Braziliaanse burgemeester (65) trouwt met schoolmeisje (16): “Hij is de liefde van mijn leven”

Het is wettelijk toegestaan in Brazilië voor een 65-jarige man om te trouwen met een 16-jarige, maar na alle ophef en mogelijke omkoping van de aanstaande schoonfamilie heeft de rijke zakenman Hissam Hussein Dehaini zijn burgemeesterspost in het zuidelijke stadje Aracáuria moeten afstaan.

Het minderjarige schoolmeisje Kauane Rode Camargo, die in het verleden verschillende schoonheidswedstrijden voor kinderen won, gaf haar jawoord op 15 april aan de kale miljonair, die al zes keer eerder getrouwd was en 16 kinderen op aarde heeft gezet.

Camargo werd vier dagen voor de bruiloft 16 jaar. In Brazilië zijn vanaf deze leeftijd huwelijken toegestaan als de ouders daar toestemming voor geven. Het meisje deelt op Instagram dat het 'de gelukkigste dag van haar leven was'. Haar kersverse echtgenoot is alles voor haar. “De grote liefde van mijn leven, dank je voor alles”, schrijft ze.

Saillant is dat Dehaini twee familieleden van zijn bruid op een mooie promotie had getrakteerd in de aanloop naar de grote dag. Haar moeder, die al bij de gemeente in Aracáuria werkte, kreeg een betere baan en flink meer salaris. Ondertussen kreeg een tante van het meisje ook een baan toegeschoven bij de lokale overheid.

Het nieuws van het huwelijk en de (schijn van) corruptie zorgde voor ophef in het Zuid-Amerikaanse land. De vrouwen moesten hierop hun nieuwe baan weer inleveren, en ook de burgemeester kan inmiddels op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging wanneer de wittebroodsweken zijn afgelopen.