Binnenkort ook topless zwemmen in Nederlandse zwembaden? “Free the nipple!”

In Nederlandse openbare zwembaden gelden kledingvoorschriften die stellen dat vrouwen een badpak of bikinitop moeten dragen. Is deze bikinitopplicht of toplessverbod niet discriminerend? In de Amsterdamse gemeenteraad gaan nu stemmen op om topless zwemmen toe te staan.

De Amsterdamse wethouder van Sport Sofyan Mbarki zegt werk te willen maken van topless zwemmen voor iedereen. “Als de wens er is, moeten we gaan kijken hoe we dit gaan organiseren in onze vrije stad”, zegt Mbarki in de raad.

Free the Nipple!

Hij reageert hiermee op D66-raadslid Ilana Rooderkerk die vindt dat vrouwen in haar 'vrijzinnige stad' ervoor mogen kiezen om topless te zwemmen in de gemeentelijke zwembaden. “Free the nipple!” roept Rooderkerk om haar standpunt kracht bij te zetten.

De Ombudsman is het hiermee eens. Hij oordeelde dat de verplichting van een bikinitopje een gelijke behandeling van mannen, vrouwen en non-binaire personen in de weg staat. Zo is in Berlijn het 'oben ohne' zwemmen vanaf maart voor iedereen toegestaan. Ook in Barcelona en het Canadese Edmonton is de bikinitopplicht afgeschaft.

Hoogleraar burgerlijk recht Alex Geert Castermans vraagt zich in het Parool af of het toplessverbod echt discriminerend is: “De vraag is hoe het verbod wordt geformuleerd, wie erdoor wordt benadeeld en of hierbij sprake is van direct en discriminerend onderscheid naar geslacht.”

Rondborstige mannen verplichten tot topje?

“Er lijkt mij best wel ruimte te zijn om in een zwembad regels te stellen aan kleding. ‘Iedereen een zwembroek’ lijkt mij geen probleem. ‘Iedereen met borsten een topje’ is een stuk lastiger. Als rondborstige mannen zonder top mogen rondlopen, is dat waarschijnlijk omdat mannenborsten niet als aanstootgevend worden ervaren. Daarin schuilt het probleem. Daarmee maakt een toplessverbod al snel direct onderscheid tussen mannen en vrouwen, waaraan nu zal worden toegevoegd dat zo’n verbod iemand het vrouw-zijn zou kunnen opdringen”, aldus de Leidenaar.