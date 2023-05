Kamer staat perplex: het is nog altijd een chaotische bende bij Financiën en de Belastingdienst

Er heerst 'informatiechaos' bij het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen. Het bewaren en archiveren van belangrijke en privacygevoelige informatie gaat niet volgens de regels, er is geen overzicht en de archiefwet wordt structureel overtreden, blijkt uit nieuw onderzoek.

Informatie wordt tegen de regels in versnipperd bewaard en niemand weet precies waar en in wat voor programma's. De ambtenaren doen maar wat: Outlook, andere mailboxen, berichtenapps, netwerkschijven en privéarchieven worden door elkaar gebruikt. Betrokkenen noemen het 'een chaos, een rommel'. Kamerleden vinden de gang van zaken, die eind 2020 al aan het licht kwam in het toeslagenrapport, 'zeer zorgelijk'.

Chaos leidt tot verkeerde besluiten

“Er zijn grote problemen bij het bewaren en archiveren van informatie op het ministerie en bij de aangesloten diensten. Dat heeft bij herhaling geleid tot een ernstige belemmering van het functioneren van bewindspersonen", zo staat in het onderzoek.

"Er blijkt niks veranderd te zijn en dat heeft negatieve gevolgen", zegt Kamerlid Pieter Omtzigt tegen RTL Nieuws. "Want als je geen beleidsinformatie hebt, neem je de verkeerde besluiten. En moet je steeds veel geld uitgeven om informatie bij elkaar te zoeken."

Geldverspilling

Zo moesten er vorig jaar 110 extra mensen worden aangenomen om informatie overal en nergens vandaan te halen, op te schonen en te structureren voor de Parlementaire Enquêtecommissie Fraudebestrijding en Dienstverlening. De onderzoekers pleiten voor een cultuurverandering rondom het opslaan van overheidsinformatie en roepen op om de versnippering van informatie als eerste aan te pakken.

Het ministerie zegt dat het druk bezig is om resultaat te boeken. “Als je dit goed wilt organiseren, is het niet van de ene op de andere dag geregeld. Dit onderzoek is juist gedaan om ervoor te zorgen dat we er alles aan doen om het programma te laten slagen", legt een woordvoerder uit.

"We zijn er nog niet. Het is een tussentijdse evaluatie. Maar juist zo'n analyse helpt om het proces gaande te houden en de juiste prioriteiten te stellen. Het programma loopt nog tot 2024. Dan is overigens nog niet alles op orde. Na de zomer hopen we te weten wanneer we 'in control' zijn."