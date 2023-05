VS mogelijk weer op slot vanwege schuldencrisis: “Voorstel van Republikeinen is onaanvaardbaar”

Het is weer hommeles in de Amerikaanse politiek, omdat het geld bijna op is. Het schuldenplafond moet omhoog, zodat de VS niet failliet gaat, de ambtenaren uitbetaald kunnen worden en Bidens kabinet projecten kan blijven financieren.

De VS staat nu bijna 31,4 biljoen dollar (29.000 miljard euro) in de min, oftewel 129 procent van het bbp. Er is een stemming in het Huis van Afgevaardigden voor nodig om dit bedrag op te hogen, maar daar heeft de Democraat Joe Biden de Republikeinse steun bij nodig. Deze machtspositie melken zijn politieke tegenstanders maar wat graag uit.

De Republikeinse voorzitter van het Huis Kevin McCarthy spreekt over “serieuze verschillen in inzicht”, terwijl Biden de Republikeinse voorstellen op de G7-top in het Japanse Hiroshima “onaanvaardbaar” noemt. “Het is tijd dat het andere kamp zijn extreme posities verlaat, want een groot deel van wat er voorgesteld wordt, is eenvoudigweg onaanvaardbaar”, zegt de Democraat.

Als er niet snel een akkoord komt, dan kan de VS zijn leningen niet meer terugbetalen en krijgt de regering de status van wanbetaler. Dit heeft rampzalige gevolgen voor het land zelf, maar ook voor de internationale financiële markten. President Biden komt sneller terug van zijn buitenlandse reis om de onderhandelingen over de schuldencrisis tot een goed einde te brengen. De staatsbezoeken aan Papoea-Nieuw-Guinea en Australië zijn geannuleerd.