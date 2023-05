Nieuwe peiling: VVD en PvdD in de lift; BBB verliest, maar is nog steeds de grootste

Het gaat lekker met de Partij van de Dieren, ze zijn met 6 zetels vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, maar verdubbelen in de recente peiling van I&O-research. De VVD (24) wint 5 zetels ten opzichte van vorige maand en nadert de BBB (van 30 naar 27) virtueel met rasse schreden.

Vooral vanuit D66 stappen veel kiezers over naar Esther Ouwehand en co. Duurzaamheid, het milieu en dierenrechten zijn belangrijk voor de PvdD-stemmer. Qua sociale demografie lijken PvdD-stemmers erg op die van GroenLinks. Ze zijn relatief jong, hoogopgeleid en wonen in de stad. Het grote verschil zit hem in de mate van vertrouwen in de overheid. PvdD-stemmers zijn veel wantrouwender en lijken in die zin meer op SP'ers.

Mark Rutte en zijn VVD zitten weer in de lift. Ze weten kiezers weg te halen bij de CDA, D66, BBB en JA21. Dit alles vanwege het leiderschap van Rutte, liberale beginselen en 'opkomen voor ondernemers en hardwerkende Nederlanders'. De coalitiepartijen staan op een schamele 43 virtuele zetels, een verlies van 35 ten opzichte van de zetelverdeling in de huidige Tweede Kamer. D66 heeft nog maar 9 virtuele zetels over, het CDA nog maar 5.

Liefst 75 procent van de kiezers is ontevreden met het kabinet, terwijl slechts 20 procent aangeeft wel tevreden te zijn. Drie jaar geleden lag het tevredenheidspercentage nog 67 procent, tegen 30 procent ontevreden kiezers.

Pieter Omtzigt is verreweg de populairste politicus (7,3), gevolgd door Caroline van der Plas (6,0) en Lilianne Marijnissen en Laurens Dassen (5,5). Sylvana Simons (2,8) en Thierry Baudet (2,2) worden het minst gewaardeerd.