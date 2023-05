‘VVD-fractie begint genoeg te krijgen van Sofie Hermans’

In de fractie van de VVD zwelt de ontevredenheid aan over fractievoorzitter Sofie Hermans. Dat meldt De Telegraaf, die benaderd is door klagende fractieleden.

De actuele aanleiding is haar weifelende houding tegenover Dennis Wiersma, de minister met de korte lont. In de fractie was lang niet iedereen bereid Wiersma zijn woede-uitbarstingen te vergeven. Hermans deed dat wel, omdat ze – zeggen de klagende fractieleden – altijd doet wat Mark Rutte wil.

Bronnen binnen de fractie ergeren zich groen en geel aan het weifelende optreden van Hermans op dit dossier. „Dat was eerder ook al zo met asiel”, zegt een bron. „Haar gezag is tanende. Ze pakt niet door. Het is Rutte die Wiersma de hand boven het hoofd houdt en zij brengt er niks tegenin.” Binnen de fractie leeft het gevoel dat zij Hermans moeten corrigeren. „Sophie staat inmiddels bekend als de vrouw die maar blijft aanmodderen.”