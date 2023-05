Ex-collega van Poetin: “Hij is nu gevaarlijk voor ons allemaal”

Ex-KGB’er Sergej Jirnov leerde Poetin kennen in de jaren 80, toen ze beide werden opgeleid tot spion bij de KGB. Hij omschrijft (in een interview bij een bezoek aan Belgie) zijn ex-collega als “de gevaarlijkste persoon ter wereld, die een “sadistisch, machiavellistisch plezier beleeft in het uitoefenen van macht”.

“Poetin heeft zich in een hoek gemanoeuvreerd en als je in het nauw zit, dan word je suïcidaal. Hij pleegt zelfmoord, hij heeft zijn regime vermoord en hij drijft zijn land richting zelfmoord. Deze situatie is nu een bedreiging geworden voor ons allen”

Voor de mensen rondom Poetin heeft hij één advies: “Dood hem, of lever hem uit aan Den Haag.”

“Hij heeft van het Oekraïense volk een natie gemaakt. Europa is nooit zo eendrachtig geweest, dankzij Poetin. Nu is het aan het Russische volk om hetzelfde te doen: een soeverein volk worden dat zelf beslist over zijn lot.”