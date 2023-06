Voor het eerst beelden van partygate: Britse politici feesten erop los

Midden in de lockdown hield de Conservatieve Partij een kerstfeest in de kelder van het hoofdkantoor. Het was een van de bijeenkomsten in coronatijd die tot enorme ophef leidde in het Verenigd Koninkrijk. Britse krant The Mirror plaatst nu voor het eerst beelden online van het feestje.

De dansende en drinkende politici hadden duidelijk lak aan de coronaregels die golden in december 2020. De Britten mochten thuis met helemaal niemand afspreken dus zeker geen feestje houden waar (volgens The Mirror) zeker 24 mensen bij aanwezig waren.

Angela Rayner, plaatsvervangend leider van Labour viel het op dat de aanwezigen openlijk de coronaregels bespotten, zegt ze tegen The Mirror. "De Tories denken dat er één regel is voor hen en één regel voor alle anderen", reageerde Rayner.

Daisy Cooper, plaatsvervangend leider van de liberaal-democraten stelt dat "parlementariërs en ministers van de Conservatieve Partij misselijk moeten worden van het zien van deze nieuwe beelden."

Maar partygate omvatte veel meer dan een kerstfeestje in de kelder. Het ging in totaal om zo'n twaalf bijeenkomsten, ook in Downing Street 10. Het was een van de redenen waarom Boris Johnson uiteindelijk moest aftreden als premier.