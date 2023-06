Russen castreren krijgsgevangenen

Een maand lang konden de twee mannen hun psycholoog niet vertellen wat er met hen was gebeurd, alleen dat het verschrikkelijk. "Als er ergens een hel is, is het erger dan dat", zei er een.

De Oekraïense soldaten, 25 en 28 jaar oud, waren in Russische gevangenschap geweest - de een een maand, de ander drie.

Na hun terugkeer in een gevangenenruil waren ze doorverwezen naar Anzhelika Yatsenko, 41, een psychologe die zich bezighoudt met jonge mannen met problemen. Ze waren suïcidaal. De jongste had geprobeerd zelfmoord te plegen. "Ik wist uit eerdere gevallen dat ze waarschijnlijk waren gemarteld", zegt de psychologe tegen The Times.

De twee vertelden uiteindelijk wat hen was aangedaan.

De twee mannen waren eerst afgetuigd. Vervolgens castreerden dronken Russen hen met een mes.

"Een van hen vertelde me: 'Ik weet niet hoe ik nog leef kan zijn, er was zoveel bloed, ik dacht dat ik dood zou gaan aan bloedvergiftiging'"

“Het gaat natuurlijk niet alleen om de lichamelijke verminking. Stel je voor, het zijn jonge mannen die net aan hun seksuele leven beginnen en dan is het binnen een seconde voorbij. Ze voelen nog wel iets, met al die hormonen, maar ze kunnen niets doen. Ze kunnen nooit seksueel actief zijn. Voor een jonge man is dat het ergste wat er kan gebeuren.

'We doen dit zodat jullie geen kinderen kunnen krijgen.' Voor mij is dit genocide.”