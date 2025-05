Elon Musk krijgt eigen stad in Texas. En ja dat geeft hem meer macht

In de Amerikaanse staat Texas is het gebied rond SpaceX officieel uitgeroepen tot stad. De plek, waar Elon Musk zijn raketlanceerbasis en fabrieken heeft gevestigd, gaat voortaan door het leven als Starbase.

De oprichting werd goedgekeurd door een ruime meerderheid van de 283 kiesgerechtigden, van wie velen bij Musk in dienst zijn. Musk was al jaren bezig om dit voor elkaar te krijgen.

Van vissersdorp tot ruimtehub

Ooit was Boca Chica een slaperig kustplaatsje, geliefd bij gepensioneerden en recreanten. Maar sinds Musk het terrein in 2014 aankocht, is het uitgegroeid tot een hightech enclave. In het landschap staan nu gigantische raketten, fabriekshallen en zelfs een imposant standbeeld van Musk zelf, 2,5 meter hoog en duidelijk bedoeld om zijn stempel op de omgeving te markeren.

De oprichting van een stad is in Texas onder bepaalde voorwaarden mogelijk en Musk greep die kans met beide handen aan. Door het verkrijgen van stadsrechten hoopt hij het gebied sneller te kunnen uitbreiden. Starbase telt zo’n 4 vierkante kilometer en huisvest inmiddels duizenden SpaceX-medewerkers. Ook Musk zelf woont er – aan een straat die hij omdoopte tot Memes Street.

Eigen regels, sneller bouwen

Hoewel Musk formeel niet meer macht krijgt door de stadsstatus, biedt het nieuwe bestuur praktische voordelen. Met zijn vertrouwelingen op sleutelposities, zoals de nieuwe burgemeester Robert Peden (een SpaceX-veteraan), kunnen lokale regels en vergunningen sneller worden aangepast. Zo kan de stad makkelijker uitbreiden, bijvoorbeeld met betaalbare woningen voor personeel of extra infrastructuur voor raketlanceringen.

Toch klinkt er ook kritiek. Milieuorganisaties vrezen dat de oprichting van Starbase leidt tot permanente afsluiting van het nabijgelegen strand, waar ook de inheemse Carrizo/Comecrudo-stam heilige plekken heeft. Ook klagen oorspronkelijke bewoners over schade aan hun huizen en het gevoel buitengesloten te worden in hun eigen gemeenschap.

Starbase is nu realiteit, maar de strijd om wie er werkelijk de baas is in deze nieuwe stad – Musk of de Texanen – lijkt nog niet gestreden.

