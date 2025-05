Mannen worden sneller verliefd dan vrouwen. En dit is waarom

Voor de liefde heb je twee mensen nodig, maar wie valt er als eerste als een blok voor de ander? Dat is de man blijkt uit onderzoek bij ruim 800 jonge mensen. Mannen worden gemiddeld een maand eerder verliefd dan vrouwen.

De deelnemers, tussen de 18 en 25 jaar oud, kwamen uit Europa, Noord-Amerika en Zuid-Afrika, en gaven aan op dat moment verliefd te zijn. Ze kregen vragen over hoe vaak ze verliefd waren geweest, hoe sterk hun gevoelens waren en of ze obsessief aan hun partner dachten. Wat bleek? Mannen voelen eerder liefde opborrelen, vaak al voordat een relatie officieel van start is gegaan. Dertig procent van hen gaf aan al verliefd te zijn vóórdat er sprake was van een echte relatie, tegenover minder dan twintig procent van de vrouwen.

Intens versus snel: verschil in verliefdheidsstijl

Hoewel mannen dus eerder verliefd worden, beleven vrouwen die gevoelens vaak intenser. Ze dachten vaker aan hun geliefde en gaven hun emoties meer gewicht. Toch zijn mannen iets sneller geneigd om verliefd te worden en doen ze dat gemiddeld ook vaker. De onderzoekers denken dat dit te maken kan hebben met traditionele rolpatronen: mannen voelen zich vaker verantwoordelijk om initiatief te nemen en hun toewijding te tonen, wat verliefde gevoelens eerder kan aanwakkeren.

Opvallend was ook dat het verschil in commitment tussen mannen en vrouwen verdween zodra factoren als leeftijd en de verhouding tussen mannen en vrouwen in een land werden meegerekend. De mate van obsessieve gedachten en snelheid waarmee mensen verliefd werden bleef echter grotendeels overeind.

Verliefdheid is ook cultureel bepaald

Het onderzoek laat zien dat verliefdheid niet puur biologisch is. In landen waar mannen en vrouwen meer gelijk zijn, bleken mensen gemiddeld minder snel verliefd te worden, minder obsessief en minder toegewijd te zijn. Dat suggereert dat ook sociale normen en culturele verwachtingen invloed hebben op hoe en wanneer mensen liefde ervaren.

De onderzoekers noemen het opvallend dat iets dat zó belangrijk is voor relaties, gezinnen en samenlevingen wereldwijd, relatief weinig onderzocht is. "Romantische liefde verdient meer aandacht", zeggen ze. "Want wie begrijpt hoe liefde werkt, begrijpt ook beter hoe we met elkaar samenleven."