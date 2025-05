Elke vierkante meter terreinwinst kost een Rus het leven: "Groentjes sneuvelen in groten getale"

Rusland blijft stug doorvechten in Oekraïne, maar de verliezen zijn gigantisch: voor elke vierkante meter terreinwinst sterft er een Russische soldaat.

Volgens de laatste cijfers zijn er sinds het begin van de invasie bijna een miljoen Russen gesneuveld. Patrick Bolder, strategisch analist bij The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) vertelt aan AD.nl: "Wat je ziet, is dat Rusland nieuwe rekruten nauwelijks tijd geeft om zich fatsoenlijk voor te bereiden. Die jongens krijgen misschien een maand training, soms zelfs minder, en worden dan direct naar het front gestuurd. Ze hebben amper ervaring, kennen het terrein niet en weten vaak niet eens hoe ze effectief moeten opereren onder vuur.”

Bolder vervolgt: "De meer ervaren soldaten — degenen die het al een tijdje hebben overleefd — blijven juist iets achter in de linies. Ze laten de nieuwkomers vooruitgaan om te zien waar het Oekraïense vuur vandaan komt. Pas als bekend is waar de Oekraïense posities zitten, gaan de ervaren troepen in de aanval. Maar zo blijf je dus voortdurend groentjes naar voren sturen — en die sneuvelen in groten getale.”

Wat hen drijft om in dienst te gaan? "Sommigen van die rekruten moeten hebben gedacht: ‘Er komt een bestand aan, dus als ik me nu aanmeld, krijg ik extra geld en loop ik minder risico.’ Maar inmiddels beseffen ze dat die rekensom niet klopt — het blijft levensgevaarlijk, bestand of niet", aldus Bolder. "Dus ik verwacht dat Rusland het steeds moeilijker gaat krijgen om nog voldoende soldaten te werven.”