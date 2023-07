Wat doet Pieter Omtzigt?

Als Pieter Omtzigt meedoet aan de verkiezingen in november wordt gaat het politieke landschap drastisch op de kop. De lijst-Omtzigt zou heel goed de grootste partij kunnen worden, blijkt uit peilingen.

Maar doet hij mee? Vermoedelijk. Hij heeft aangekondigd dat hij er nog even over nadenkt. Als hij zou hebben besloten niet mee te doen had hij dat eenvoudig kunnen zeggen.

Er staat al twee ton klaar van een steunfonds om de partij op te richten en er is een groep medewerkers die Omtzigt de afgelopen twee jaar heeft geholpen bij zijn werk.

Volgens Gerrit Voerman, hoogleraar politieke partijen aan de Rijksuniversiteit Groningen, zijn er sterke aanwijzingen dat Omtzigt achter de schermen werkt aan een nieuwe politieke partij. Voerman acht het onwaarschijnlijk dat Omtzigt niet meedoet aan de verkiezingen, gezien het feit dat hij tot op heden nog geen duidelijkheid heeft gegeven over zijn plannen. Daarnaast heeft hij de afgelopen tijd ook al diverse keren het land doorgereisd om in gesprek te gaan met kiezers, zoals in juni in Leeuwarden.

Uit een peiling van EenVandaag blijkt dat Omtzigt als meest populaire toekomstige premier naar voren kwam.