Tunesië dumpt honderden zwarte migranten in de woestijn zonder eten, drinken of onderdak

Terwijl de Europese Unie een migratiedeal heeft gesloten met Tunesië, dumpt het land honderden zwarte migranten in de bloedhete woestijn en laat hen volledig aan hun lot over. Mensenrechtenorganisaties spreken schande van de deal.

"Onze regering moet de mensenrechten serieus nemen. Er zou geen deal gesloten mogen worden met een land waarvan vooraf duidelijk is dat men als financier meewerkt aan de mensenrechtenschendingen", reageert Amnesty International tegen de NOS. Ze vrezen dat de deal 'enorm veel leed' gaat veroorzaken aan de buitengrenzen van Europa.

“Vluchtelingen en migranten worden als politiek wisselgeld ingezet”

"Want als regeringen barrières opwerpen voor migratie, speelt dit de smokkelaars in de kaart. Zo lang er geen legale migratieroutes zijn, blijven vluchtelingen en migranten op mensensmokkelaars aangewezen. Bovendien valt het nog te bezien hoe de EU en Tunesië mensensmokkel gaan aanpakken", aldus Amnesty.

“”Met alle respect voor mensenrechten natuurlijk”, zei Rutte eerder over deze deal met een man die oppositie achter tralies zet, oproept tot geweld tegen migranten, media en hulporganisaties het leven zuur maakt, mensen zonder water in de woestijn achterlaat. Natuurlijk.”, schrijft directeur Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling cynisch op haar Twitter-pagina.

Bekijk hier een korte reportage van Nieuwsuur over de situatie in de Tunesische woestijn:

