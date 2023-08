Prem Radhakishun geen PvdA/GroenLinks

De selectiecommissie van PvdA/GroenLinks heeft Prem duidelijk gemaakt dat hij niet geschikt wordt gevonden als kandidaatlijsttrekker. De oud-advocaat en mediapersoonlijkheid dacht zelf dat hij geschikt zou zijn, maar daar denkt de partij anders over.

Afgelopen zaterdag had Radhakishun een gesprek met de selectiecommissie van PvdA/GroenLinks. Hij voldeed echter niet aan de profielschets. Hij vroeg de commissieleden nog buiten die schets te gaan, maar daarin ging de commissie niet in mee. 'Het was een fantastisch gesprek', zegt Radhakishun tegen BNR. 'Ze hadden de opdracht een kandidaat bij een profiel te zoeken, ik voldeed op geen enkele wijze aan de schets.'