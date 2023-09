Nieuwe Russische generaal ziet Oekraïne als ‘opstapje’ voor de rest van Europa

De Russische president Vladimir Poetin heeft een hardliner aangesteld als nieuwe generaal. Andrej Mordvitsjev vertelde eerder nog onomwonden dat Oekraïne slechts een 'springplank' is tot de rest van Europa.

Eind juli sprak Mordvitsjev nog over het binnenvallen van Oost-Europa. “Als we het hebben over Oost-Europa, dat we zullen moeten aanvallen, zal het natuurlijk langer duren”, antwoordde hij op de vraag hoe lang de oorlog nog duurt. En of Oekraïne “slechts een opstapje” is? “Ja, absoluut", klonk het. "Het is slechts het begin. De oorlog zal hier niet zal stoppen."

Dat hij nu toch generaal wordt, ondanks deze controversiële uitspraken is dan ook opmerkelijk. Het Institute for the Study of War denkt dat Poetin hem heeft benoemd om zijn “loyaliteit en gehoorzaamheid aan de hogere Russische militaire leiding te belonen”.