Links en rechts van je zijn collega's aan het snotteren. Het griepseizoen staat voor de deur en in de supermarkt staan de gembershots je weer aan te staren in de bonus. Ook de bruistablet vitamine C en de koude douche maken hun jaarlijkse comeback. Helaas voor de liefhebbers: bij alle drie is het bewijs voor een betere weerstand erg dun.

Gezondheidsplatform Santé zette vijf hardnekkige weerstandstrucs op een rij. Wij zochten de onderzoeken erbij.

Extra vitamine C houdt een verkoudheid niet tegen

Wetenschappers van Cochrane, een netwerk dat al het onderzoek over een vraag naast elkaar legt, bekeken in 2013 29 studies met ruim 11.000 deelnemers. Wie dagelijks extra vitamine C slikte, werd net zo vaak verkouden als wie dat niet deed.

Wel duurde een verkoudheid bij volwassenen gemiddeld 8 procent korter. Dat is ongeveer een halve dag op een week snotteren. Alleen bij mensen die zich zwaar inspannen, zoals marathonlopers en militairen in de kou, halveerde het risico.

Eet je groente en fruit, dan krijg je meestal al genoeg binnen. Een extra pil voegt dan weinig toe.

Een gembershot beschermt je niet tegen griep

Gember bevat stoffen die ontstekingen remmen. Dat ze je tegen griep of verkoudheid beschermen, is niet aangetoond. Daar is volgens het Amerikaanse onderzoeksinstituut NCCIH nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor. Lekker mag hij blijven, een beschermend schild is hij niet.

Koud douchen maakt je niet minder vaak ziek

Dit is de interessantste. Onderzoekers van het AMC in Amsterdam lieten in 2015 ruim 3.000 volwassenen hun douche dertig tot negentig seconden koud afsluiten. Ze publiceerden de resultaten een jaar later in vakblad PLOS One.

De koude douchers meldden zich 29 procent minder vaak ziek op het werk. Maar ze waren niet minder dagen ziek dan de groep die warm bleef douchen. Ze gingen met hun verkoudheid gewoon naar kantoor. Of dat goed nieuws is voor de collega’s, lieten de onderzoekers in het midden.

Een detoxkuur doet niets voor je afweer

Sapkuren en detoxthee beloven dat ze je lichaam reinigen. Volgens het Voedingscentrum is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat detoxkuren werken. Je lever en nieren ruimen afvalstoffen zelf op. Een strenge sapkuur kan je juist energie en voedingsstoffen kosten.

Meer supplementen geven geen sterkere weerstand

Zink, vitamine D of een multivitamine: zonder tekort maakt een hoge dosis je afweer niet beter. Sommige supplementen kunnen in grote hoeveelheden schaden. Te veel zink verstoort bijvoorbeeld de opname van koper. Welke potjes wel zin hebben, lees je in het stuk over waarom een tv-arts zijn eigen pillen weggooide

Een uitzondering is vitamine D voor groepen met een officieel advies, zoals 70-plussers en mensen die weinig buiten komen.

Dit helpt je weerstand wel

Het werkt minder spectaculair dan een shotje, maar het bewijs is beter: - gevarieerd eten, met genoeg groente, fruit en volkoren; - genoeg slapen, voor volwassenen zeven tot negen uur; - regelmatig bewegen; - niet roken; - de griepprik, als je bij een risicogroep hoort of 60 jaar of ouder bent.

Ook met de gezondste leefstijl word je af en toe verkouden. En lig je met hoge koorts op bed, dan is het waarschijnlijk geen verkoudheid. Lees hier het verschil tussen echte griep en een verkoudheid

Meer weten?