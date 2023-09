De rijkdom van de koning van Marokko: een bron van ongelijkheid en onrust

De aardbeving die op 24 februari 2023 Marokko trof, heeft een zware tol geëist. Het dodental loopt in de duizenden en tienduizenden mensen zijn dakloos geworden. De koning van Marokko, Mohammed VI, heeft zich na de ramp opgeëist als leider en beloofd alles in het werk te stellen om de slachtoffers te helpen.

Maar zijn reactie op de aardbeving heeft ook kritiek opgeroepen. De koning was pas na dagen in het getroffen gebied te zien, en zijn woorden van troost en steun waren voor velen te vaag. Bovendien is de rijkdom van de koning een gevoelig onderwerp in Marokko.

Volgens zakenblad Forbes heeft de koning een persoonlijk vermogen van 5,7 miljard dollar. Dit is een enorme som geld, vooral in een land waar de gemiddelde inwoner minder dan 2.000 dollar per jaar verdient. De rijkdom van de koning is een bron van ongelijkheid en onrust in Marokko.

Critici zeggen dat de koning te veel geld uitgeeft aan zichzelf en zijn familie, en dat hij niet genoeg doet om de armen en kwetsbaren te helpen. Ze wijzen erop dat de koning een enorme villa heeft in Parijs, en dat hij een eigen jacht heeft dat 100 miljoen dollar kost.

De koning heeft zich er altijd tegen verzet om zijn vermogen bekend te maken. Hij zegt dat dit privé is en dat het niet relevant is voor zijn rol als koning. Maar zijn rijkdom is een publieke zaak, omdat het de kloof tussen arm en rijk in Marokko vergroot.

De aardbeving heeft de aandacht gevestigd op de rijkdom van de koning. Het is een uitdaging voor de koning om zijn rol als leider te behouden, terwijl hij tegelijkertijd wordt bekritiseerd om zijn rijkdom.

De bezittingen van de koning omvatten onder meer: