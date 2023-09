Bestaanszekerheid, dé modeterm in Den Haag: ‘Omdat niemand weet waar het over gaat, verandert er geen zak’

Het lijkt maar om één ding te draaien bij de komende verkiezingen: bestaanszekerheid. Een slimme term: je kunt je er allemaal iets bij voorstellen, maar wat het precies inhoudt, blijft vaag. Je kunt er dus alle kanten mee op.

RTL Nieuws vroeg een aantal lijsttrekkers wat bestaanszekerheid voor hen betekent. Degene die ervoor heeft gezorgd dat de term in zwang raakte, is Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract. Zijn definitie? "Bestaanszekerheid is voor mij dat je inkomen voldoende is om aan de noodzakelijke levensbehoeften te voldoen, zonder in grote stress te raken. Een noodzakelijke levensbehoefte is bijvoorbeeld wonen. Dat is voor mensen die in een grote stad willen wonen, haast niet te doen." Daarmee heeft de overheid zijn taak verwaarloosd en gefaald, aldus Omtzigt.

Ook volgens CDA-leider Henri Bontenbal is bestaanszekerheid veel meer dan geld. "Het gaat ook om toegang tot wonen, tot zorg en om het hebben van een sociaal netwerk. Het gaat echt niet alleen om zaken betaalbaar houden."

PvdA-GroenLinks-voorman Frans Timmermans noemt het een fundament waar niemand doorheen zakt: "We moeten ervoor zorgen dat mensen voldoende inkomen hebben om van rond te komen, bijvoorbeeld door een hoger minimumloon en eerlijkere verdeling van de welvaart."

Niemand met financiële zorgen

De VVD bedoelt met bestaanszekerheid dat mensen met een normaal inkomen gewoon kunnen rondkomen, zegt lijsttrekker Dilan Yeşilgöz. "Het gaat er uiteindelijk over dat niemand wakker moet liggen van de zorgen of je het eind van de maand wel gaat halen. In ons programma lees je heel veel over mensen die in armoede leven, kinderen die in armoede opgroeien, maar kijk ook naar ouderen, mensen die geen baan meer hebben, geen promotie kunnen maken, een vast inkomen hebben, die zien dat hun vaste lasten stijgen."

SP-leider Lilian Marijnissen vreest echter dat er van die bestaanszekerheid weinig terechtkomt. "Mijn grootste zorg is dat het een holle term wordt, zoals bestuurscultuur. Een paar jaar geleden ging opeens iedereen roepen dat er iets moet worden gedaan aan de bestuurscultuur. Maar daar is nooit iets veranderd, omdat iedereen het over iets anders had. Rutte heeft 10 stagiairs aangenomen en daarmee volgens hem iets aan de bestuurscultuur gedaan. Voor je het weet gebeurt dat ook met bestaanszekerheid. Omdat niemand precies weet waar het over gaat, verandert er wezenlijk geen zak."