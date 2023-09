Van pesten beschuldige Commissaris van de Koning Berends legt tijdelijk taken neer

John Berends legt tijdelijk neer als commissaris van de Koning in Gelderland na beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag. Dat melden Omroep Gelderland en de NOS. Berends werd afgelopen weekend in De Gelderlander matig van verbaal grensoverschrijdend gedrag, zodat hij woede-uitbarstingen zou hebben en schelden tegen ambtenaren. In zijn team zou zijn van een angstcultuur duidelijk zijn.

Afgelopen maandag gaf Berends een verklaring tijdens een ingelaste vergadering: hij herkent zich niet in de beschuldigingen en riep op tot een onafhankelijk onderzoek. De fractievoorzitters willen eerst alle informatie hebben en nemen pas volgende week een besluit van zo'n onderzoek er komt. Na die vergadering zei Berends voldoende vertrouwen van de politiek te voelen om door te gaan, maar nu legt hij regelmatig tijdelijk neer. "Om zo alle ruimte te geven voor een substantieel en onafhankelijk onderzoek", schrijft hij in een statement.