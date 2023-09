Sneu: hoe Caroline van der Plas zichzelf onmogelijk maakt

'We gaan die plannen die BBB aan de kiezers voor legt niet laten doorrekenen door het CPB. Die gaan dan uitrekenen wat het allemaal kost!"

De harde manier waarop Caroline van der Plas door de mand viel bij de Algemene Politieke Beschouwingen is sneu. De boerenslimme mensen achter haar hebben haar gelanceerd als natuurtalent en met veel marketingtalent tot heldin van een deel der natie gemaakt. Ze waande zich al even de leider van de grootste partij van Nederland.

Maar die mensen achter haar hebben natuurlijk best geweten dat het leiden van het land royaal de talenten van Caroline te boven gaat. Stukje bij beetje bleek de laatste maanden al dat het Van der Plas boven het hoofd begon te groeien. De manier waarop ze Mona Keizer presenteerde als nieuwe premier om dat 20 uur later glashard te ontkennen lieten al zien Van der Plas de greep op de werkelijkheid begint te verliezen. Bij het debat van deze week bleek dat ze simpele feiten over de rol en macht van kamer niet kent en ook niet wil leren kennen.

Ze stelde voor het minimumloon te verhogen met 1 procent. Of met 2 procent. Of ze wist wat dat zou kosten? Nee. Of ze wilde zeggen hoe dat moest worden betaald? Nee. Van der Plas vond het raar dat ze daarvoor door vrijwel alle Kamerleden werd uitgelachen. Sneu. Ze heeft goede bedoelingen, ze heeft heel hard gewerkt. Maar die verkiezingen gaat ze niet mee winnen.

Motie Caroline van der Plas mondt uit in kritiek en hoongelach #APB23 #AlgemeneBeschouwingen pic.twitter.com/fL50boNFc3 — Arnews (@ARnewsNL) September 21, 2023

Terechte kritiek op Van der Plas. Begin van het einde? Zullen Mona Keijzer en de ‘overstappers’ van geschrokken zijn! — Joplako (@JosPlat3) September 21, 2023

#algemenebeschouwingen van der Plas beloofd haar kiezers gouden bergen. Enige verantwoording hoe ze haar beleid wil betalen blijft achterwege. Dit kan gewoon niet. Arme achterban... — Marco (@MarcoKunne) September 21, 2023

Van der Plas is de controle kwijt en gaat alle kanten op. De bloedhonden ruiken de zwakte en storten zich op de prooi. En elkaar maar complimenteren dat ze zo bezig zijn met de inhoud.... — Der Hansch (@hans_hooff) September 21, 2023