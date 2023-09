Burgemeester Halsema gaat optreden tegen Ajax-rellen als KNVB en Ajax te weinig doen

Als Ajax en de KNVB niet bereid zijn om verdere maatregelen te nemen naar aanleiding van de ongeregeldheden zondag in en rond de Johan Cruijff ArenA, dan vindt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema dat ze moeten optreden. Ze zouden dan kunnen besluiten om bepaalde maatregelen op te nemen in de voorwaarden van een vergunning voor de Spelen van Ajax in Amsterdam, of in het uiterst geval verboden dat er gespeeld wordt. Dat zei Halsema maandagavond in Nieuwsuur.

"Ik vind dat er goed gefouilleerd moet worden, er moeten netten worden uitgesloten, maar er moeten ook stadionverboden, desnoods levenslang, worden afgegeven en die moeten ook worden gehandhaafd", zo somde Halsema een aantal maatregelen op. Wat de club ook zou moeten overwegen, is het leeg houden van vakken met hooligans, zei ze verder.

Op de vraag van de burgemeester bij de KNVB en Ajax kan afdwingen dat de maatregelen daadwerkelijk worden genomen, zei ze dat dit "desnoods" kan. "In het aller-, alleruiterste geval kun je zeggen: er wordt niet gespeeld. Maar dat is natuurlijk een beslissing die je nooit zal nemen, omdat je daarmee alle andere supporters die daar gewoon van voetbal willen genieten."

Zondag rond 16.30 uur werd de wedstrijd Ajax-Feyenoord definitief gestaakt, omdat er dubbele vuurwerk op het veld werd gegooid. Daarna werden vernielingen aangericht bij de hoofdingang van het stadion. Er werden stenen, flessen en vuurwerk naar de ME gegooid, die uiteindelijk werden gebruikt om de roest te laten wederkeren.

In het verleden tot vorig seizoen worden duels na meerdere toevalligen niet meer per se definitief gestaakt. Dat hoeft niet meer als de dader direct wordt aangehouden en een speler of scheidsrechter geen letsel heeft opgelopen. Burgemeesters kunnen de KNVB proberen om duels niet te staken, omdat dan de openbare orde in gevaar kan komen. "Maar dat is ongewoon", zei Halsema overweging in Nieuwsuur, "en er was ook zeker geen reden toe om te zeggen: we spelen toch maar door, nadat er twee keer vuurwerk op het veld was gegooid."

Halsema ging in Nieuwsuur ook in op de capaciteitsproblemen bij de politie, waardoor de politie en regioburgemeesters eerder op maandag aan de bel besloten. In een gezamenlijke oproep vragen zij om een ​​investering van 400 miljoen euro. "De schaarste bij de politie is een landelijk probleem", zei Halsema erover. "Als burgemeesters herverdelen wij die schaarste al jaren, maar feitelijk hebben we al veel te weinig politie. Dat wordt nijpend."