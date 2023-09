Amerika gaat een wapen leveren dat Moskou in de problemen zal brengen

Na veel aarzeling zullen de VS Oekraïne van ATACMS-raketten voorzien. Dit heeft grote gevolgen voor de oorlog.

Oekraïne eist al heel lang dit wapen, en nu heeft de Amerikaanse regering besloten om er op zijn minst een klein aantal te leveren.

ATACMS zijn op de grond gestationeerde ballistische korteafstandsraketten, afhankelijk van het type, met een bereik van 165 tot 300 kilometer. Dit betekent dat elke locatie in de bezette gebieden van Oekraïne kan worden beschoten met een nauwkeurigheid van slechts enkele meters. Ter vergelijking: de precisiegeleide grond-grondraketten waarover Kiev momenteel beschikt, vliegen slechts 80 kilometer. De Storm Shadow- kruisraketten uit Groot-Brittannië en de identieke Scalp uit Frankrijk , die al door Oekraïne worden gebruikt, hebben een vergelijkbaar bereik als ATACMS , maar hun aantal is ook beperkt – en de manier waarop ze worden gebruikt is heel anders dan die van de nieuwe wapens.

De VS hebben zes verschillende ATACMS- varianten ontwikkeld. Oekraïne zal waarschijnlijk in eerste instantie oudere ATACMS ontvangen , raketten uit de jaren negentig en later gemoderniseerd. Ze zijn uitgerust met honderden bommen, een submunitie die zich in de lucht verspreidt. Dit type raket heeft geen bijzonder hoog penetrerend vermogen tegen harde doelen, maar veroorzaakt wel veel gebiedsschade. De ATACMSkan worden gebruikt tegen vijandelijke troepen en tegen elektronische oorlogssystemen. Het gebruik ervan in Irak heeft aangetoond dat ze zowel radarsystemen als luchtafweersystemen die waardevol zijn voor militaire doeleinden met grote effectiviteit kunnen bestrijden. David Petraeus, destijds commandant van de 101st Airborne Division in Irak en later viersterrengeneraal en directeur van de CIA, rapporteerde over de inzet van ATACMS in Irak in 2003: ‘Ze zijn ongelooflijk dodelijk en absoluut verwoestend tegen de doelen waar we ze gebruikten. "