Motie over dierenwelzijn met kleine meerderheid aangenomen in Tweede Kamer. “Hoe kun je hiertegen zijn?”

Een motie van Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) over het verbieden van alle ingrepen bij dieren tenzij dit direct medisch noodzakelijk is, is met de hakken over de sloot aangenomen door de Tweede Kamer. Journalist en schrijfster Antoinnette Scheulderman vraagt zich af hoe je hiertegen kunt stemmen.

Regeringspartijen VVD, CDA en ChristenUnie stemden tegen, net als de SGP, BBB, Lid Omtzigt, JA21, FVD en Groep Van Haga. Opmerkelijk is dat de PVV wél voor de diervriendelijke motie heeft gestemd. Uiteindelijk stemden 79 van de 150 Kamerleden voor.

“Dus VVD, Omtzigt, BBB en alle andere rechts behalve PVV vinden het geen probleem dat dagelijks varkensstaarten worden afgeknipt, kippensnavels afgesneden, hun tenen afgeknipt en koeien gebrandmerkt. Ach ja, het zijn ‘maar’ dieren natuurlijk”, schrijft Scheulderman op X.

Een motie wordt vaak gebruikt om een conclusie van een debat of een actiepunt voor een minister (of staatssecretaris) vast te leggen. Het kabinet of een bewindspersoon is niet verplicht een aangenomen motie uit te voeren, maar het is wel een sterk signaal van de Kamer. De weigering om een motie uit te voeren kan politieke gevolgen hebben.