Minister oppert ‘giftaks’ voor Chemours, Tata en Philip Morris

De 'vervuiler betaalt' moet ook gelden bij volksgezondheid, vindt minister Ernst Kuipers (D66) volgens het AD. Bedrijven die vervuilend en slecht zijn voor de gezondheid moeten dus meer belasting betalen.

Het is een opvallende passage uit een toespraak deze week over schaarste in de zorg: minister Ernst Kuipers oppert in zijn Els Borstlezing om 'vervuilers' meer belasting te laten betalen: "Waarom betalen de vervuilers van onze volksgezondheid niet mee aan de schade die ze aanrichten? Philip Morris, Chemours, Tata Steel, al decennia verspreiden ze giftige stoffen onder onze bevolking. De kankeratlas laat ons zien wat de gevolgen daarvan zijn."

Kuipers nam ook voedselproducenten als McDonald's, Haribo en Coca-Cola onder vuur: die bedrijven weten volgens hem "heel goed dat hun producten ongezond zijn. Wat mij betreft gaan al deze bedrijven meer belasting betalen dan ze nu doen."