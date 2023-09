De simpele reden waarom Rutte CDA’er Hoekstra verkoos boven Kaag in Brussel

Het nieuws, dat Wopke Hoekstra Frans Timmermans zou opvolgen in Brussel viel zelfs bij het CDA rauw op hun dak. En vermoedelijk had D66-leider Sigrid Kaag ook wel gewild. Waarom is zij niet voorgedragen door demissionair premier Mark Rutte?

Het antwoord is simpel: omdat zij geen christendemocraat is. In Europa zijn de christendemocraten de grootste fractie. Zowel de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, als de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, zijn het ook. D66 is aangesloten bij de Renew-fractie van liberalen waar ook de VVD toe behoort. Dit is de derde politieke stroming in Brussel. D66 heeft ook slechts één zetel in het Europees parlement.

"Als alleen Sigrid Kaag zich als kandidaat had gemeld, had Rutte haar echt wel voorgedragen”, zegt een diplomaat in Brussel tegen het AD, ook al is ze weinig populair bij de VVD-top. "Maar toen ook Hoekstra zich meldde, had hij ineens een keus. En in Brussel kan het nooit kwaad als je er bij de christendemocraten goed op staat.”

Nu Rutte toch voorzichtig internationale politieke ambities toonde, is het geen slecht idee om een wit voetje te halen bij de grootste fractie in Brussel. "Ik geloof dat jullie premier het oprecht meende toen hij steeds zei dat hij geen internationale baan ambieerde”, zegt een andere Brusselse bron. "Maar sinds hij zijn afscheid heeft aangekondigd, lijkt er wel iets veranderd.”

Het blijft bijzonder dat ze in Brussel nog in de oprechtheid van Rutte geloven.