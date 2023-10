Bewijs voor connecties tussen Rusland en PVV

Het Kremlin probeert al sinds 2013 banden te ontwikkelen met de PVV. En met succes, meldt Follow the Money. De partij figureert prominent in Russische beïnvloedingscampagnes, blijkt uit gelekte documenten. Die maken ook duidelijk dat Geert Wilders probeert om connecties met Rusland uit het zicht te houden.

Wilders bezocht Moskou in 2018. Dat was, zei hij toen, om na de annexatie van de Krim, en na de uit de lucht geschoten MH17, de 'dialoog open te houden'. Zijn komst naar Moskou was georganiseerd door het extreemrechtse Doema-lid Leonid Slutsky.

Slutsky is een centrale figuur in het streven van het Kremlin om westerse politici voor zijn karretje te spannen. De bedoeling is dat ze zich in eigen land verzetten tegen sancties en tegen het idee van een soeverein Oekraïne.

Wilders liet zich naderhand niet publiekelijk uit over zijn bezoek aan Moskou. Maar de partij doet moeite om de politieke banden weg te moffelen.