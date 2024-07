Adema: gepolst door Van der Plas om opnieuw minister te worden

Oud-landbouwminister Piet Adema (ChristenUnie) zegt dat hij door BBB-leider Caroline van der Plas "informeel gepolst" is om opnieuw minister te worden. Dat was wel al voor de Tweede Kamerverkiezingen, geeft Adema aan in een interview in het Nederlands Dagblad.

Van der Plas is in het verleden kritisch geweest op de landbouwplannen van Adema. De oud-minister zegt in de krant dat hij sowieso geen interesse had als de ChristenUnie niet deel zou uitmaken van een nieuw kabinet.

Adema zegt in hetzelfde interview de keuze te respecteren van oud-partijgenoot Eppo Bruins. Hij is namens NSC onderwijsminister geworden en zegde daarvoor zijn lidmaatschap van de ChristenUnie op. Maar het zou "niet mijn keuze geweest zijn".

Ook zegt Adema in het Nederlands Dagblad dat hij in zijn tijd als minister vooral strijd ervoer binnen de eigen coalitie, vooral toen het kabinet-Rutte IV nog niet was gevallen. Dat kwam in zijn ogen met name door D66, dat andere standpunten had over landbouw. "De druk van D66 was echt groot, van sommige VVD'ers ook. Het was een pittige periode. Daarna kwamen er nieuwe verkiezingen en kreeg ik meer ruimte om plannen te maken", aldus Adema.