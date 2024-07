Biden helemaal niet zo zachtaardig: “Medewerkers zijn doodsbang voor zijn woede-uitbarstingen”

In het laatste tv-debat maakte Joe Biden een extreem zwakke indruk. Toch is de Amerikaanse president achter de schermen nog steeds een boeman volgens insiders.

Stafleden lopen op eieren om hem niet boos te maken bij vergaderingen. “Het is zoiets als: ‘dat kun je er niet inzetten, dat zal hem kwaad maken’ of ‘zet dat erin, dat vindt hij leuk’”, vertelt een topambtenaar aan Politico. “Omdat hij nu eenmaal geen prettig persoon is om bij in de buurt te vertoeven als hij gebrieft wordt. Het is allemaal erg moeilijk en complex en mensen zijn doodsbang voor hem.”

Het zou ook steeds moeilijker worden om met hem om te gaan, waardoor de inner circle van Biden steeds kleiner wordt, aldus de ambtenaar. “Ze hebben zich dieper en dieper ingegraven in een bunker."

Het is niet de eerste die meldt dat Biden geen fijn persoon is om mee samen te werken. Jeff Connaughton, een voormalige medewerker van Biden, noemde hem eerder in zijn boek een “egomane autocraat die vastbesloten is om zijn personeel te managen door middel van een angstregime".