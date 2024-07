Hezbollah na dood commandant: 100 raketten afgevuurd op Israël

BEIROET (ANP/RTR) - De Libanese militante groepering Hezbollah verklaart honderd raketten op twee Israëlische posities te hebben afgevuurd. De actie is uit wraak voor de dood van een Hezbollahcommandant eerder op woensdag.

Volgens de Israëlische strijdkrachten zijn de meeste raketten neergekomen in open gebied, bericht Times of Israel. Israël doodde eerder op de dag Hezbollahcommandant Mohammed Nasser met een luchtaanval op een auto in de zuidelijke kustplaats Tyre. Hij was verantwoordelijk voor de operaties van Hezbollah in een deel van het zuiden van Libanon.

Hezbollah valt Israël geregeld aan sinds de oorlog in Gaza vorig jaar oktober uitbrak, als teken van steun aan Hamas. Israël reageert daarop door doelen van Hezbollah te bestoken. De twee partijen vallen elkaar bijna dagelijks aan. Andere landen maken zich steeds meer zorgen over het geweld. Er wordt gevreesd voor een oorlog tussen Hezbollah en Israël.