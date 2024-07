Kaas veroorzaakt bijna net zoveel CO2-uitstoot als Tata Steel

Kaas, veel mensen kunnen niet zonder. Zij zullen dan ook liever niet stilstaan bij de enorme hoeveelheid CO2-uitstoot die hun favoriete hapje veroorzaakt. Dat onschuldige stukje Gouda is net zo schadelijk als Tata Steel.

Het is een van de meest vervuilende voedingsmiddelen, vertellen onderzoekers van omroep HUMAN in het tv-programma Wat houdt ons tegen? "De totale uitstoot van de Nederlandse kaasproductie per jaar is bijna net zo groot als de uitstoot van staalconcern Tata Steel in heel 2023. Het gaat om een jaarlijkse uitstoot van meer dan 8 miljoen ton CO2.”

60 procent van alle melk die de 1,6 miljoen Nederlandse koeien produceren wordt gebruikt voor kaas. 1 kilo kaas veroorzaakt 8,5 kilo CO2-uitstoot. Dat komt jaarlijks neer op zo'n 8 miljoen ton. "Daarmee is de totale uitstoot van de Nederlandse kaasproductie per jaar bijna net zo hoog als de uitstoot van Tata Steel in 2023″, aldus de tv-makers. "In dat jaar heeft Tata Steel minder uitgestoten dan normaal, omdat een deel van de fabriek was uitgeschakeld voor onderhoud. Maar met een totaal van 8,5 miljoen ton CO2 was de staalfabriek alsnog de grootste uitstoter van Nederland.”