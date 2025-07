Eindelijk veroordeelt Nederland ook het moorden door Israel

Nederland heeft samen met 24 andere landen opgeroepen tot een onmiddellijk einde aan de oorlog in Gaza . In een gezamenlijke verklaring, op initiatief van het Verenigd Koninkrijk, veroordelen de landen dat Israël slechts mondjesmaat hulp toelaat en regelmatig Palestijnse burgers doodt die voedsel of water ophalen. Ook veroordelen de landen Hamas, die nog altijd Israëlische gijzelaars vasthoudt.

"Het is afgrijselijk dat meer dan achthonderd Palestijnen zijn gedood terwijl zij hulp zochten", schrijven de landen in de verklaring. Zij noemen het "onacceptabel" dat Israël hulp weghoudt bij de Palestijnen en roepen het land op direct alle beperkingen op te heffen.

Ook plannen om een 'humanitaire stad' in de Gazastrook te bouwen zijn "volledig onacceptabel". Honderdduizenden burgers zouden daarin moeten worden opgesloten. Critici spreken over een concentratiekamp. "We zijn fel tegen wat voor stap dan ook naar territoriale of demografische verandering in de Bezette Palestijnse Gebieden."

Hamas wordt ook aangesproken: die groep moet "onmiddellijk" gijzelaars vrijlaten die sinds de aanval van 7 oktober 2023 gevangen worden gehouden in de Gazastrook. "We veroordelen hun voortdurende gevangenschap en roepen op tot hun onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating."

De ondertekenende landen zeggen bereid te zijn "verdere stappen" te nemen om een onmiddellijk staakt-het-vuren en een politieke weg naar vrede en veiligheid te realiseren. Naast Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben ook onder meer Australië, Canada, Denemarken, Frankrijk, Polen, Japan, Zwitserland en Zweden getekend.