Franse president pleegt 'politieke zelfmoord': 'Dit is het einde van zeven jaar Macron'

Rassemblement National (RN), de partij van Marine Le Pen, heeft gisteravond een enorme verkiezingswinst behaald. Overal in Frankrijk gingen daarom duizenden mensen de straat op om te demonstreren. “Dit is gewoon het einde van zeven jaar Emmanuel Macron”, zegt Europa-verslaggever Stefan de Vries op BNR

Compromisloos

“De Fransen willen dat een pagina wordt omgeslagen, na zeven jaar verachtelijke en corrosieve macht”, riep Le Pen uit. Haar premierskandidaat Jordan Bardella zegt klaar te zijn om premier te worden. Verder maakt hij duidelijk de 'grondwet en het ambt van de president van de Republiek te respecteren', maar wel 'compromisloos' te zullen zijn over het te volgen beleid.

Volgende week wordt de tweede ronde van de verkiezingen gehouden in de districten waar geen van de kandidaten een absolute meerderheid heeft gehaald. Alleen kandidaten die minstens 20 procent van de stemmen hebben gekregen, mogen meedoen.

Drie grote politieke blokken

Volgens De Vries gebeurt het normaal gesproken slechts in een 'handjevol' districten dat er drie kandidaten naar een volgende ronde gaan. Maar doordat er drie grote politieke blokken gevormd zijn, heeft de kiezer veel keuze. “Er vinden nu onderhandelingen plaats om die derde kandidaat zich te laten terugtrekken, om zo de andere kandidaat tegen RN te helpen aan een overwinning.”

De prognoses geven de RN 34,5 procent van de stemmen, gevolgd door 28,5 tot 29,1 procent voor de linkse alliantie Nieuw Volksfront. Macrons alliantie Ensemble ('samen') krijgt 20,5 tot 21,5 procent. RN heeft een absolute meerderheid 'binnen handbereik', volgens de Europa-correspondent. “Dit is iets wat Macron totaal niet in zijn hoofd had toen hij drie weken geleden vervroegde verkiezingen uitschreef.”

Politieke zelfmoord

De Vries neemt dan ook de term 'politieke zelfmoord' in de mond. “Dit is gewoon het einde van zeven jaar Emmanuel Macron. Hij kan nog drie jaar blijven als president, maar heel veel kan hij niet meer doen”, besluit hij.