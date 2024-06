Rutte getrakteerd op 'superlief' filmpje en knuffel van Macron

BRUSSEL (ANP) - Scheidend premier Mark Rutte is op zijn allerlaatste EU-top uitgezwaaid met een "superlief" filmpje en een uitvoerige knuffel van de Franse president Emmanuel Macron. Maar wellicht was dat voorbarig, lacht de recordpremier na zijn 111e top. "Misschien ben ik hier maandag weer."

De 57-jarige Rutte maakt dinsdag na veertien jaar plaats voor de nieuwe premier Dick Schoof. Zijn collega-leiders van de 26 andere EU-lidstaten namen donderdag op de EU-top in Brussel afscheid van de bijna-nestor. Met het gebruikelijke kunstwerk én een compilatie van beelden van Rutte op die 111 toppen, vol lof voor de compromissen-smid.

Dat filmpje is "superlief", zegt Rutte na afloop. Om niet veel later onderbroken te worden door Macron, die hem komt omhelzen. "We zijn heel verdrietig omdat we vandaag een geweldige kameraad verliezen. Hij was een geweldige premier en kompaan."

Rutte en Macron bouwden de afgelopen jaren een nauwe band op, waar Nederland en Frankrijk vroeger zelden samen optrokken. De twee liberalen konden politiek en persoonlijk goed met elkaar overweg.

"Je bent altijd meer dan welkom in La Rotonde", houdt de Franse president Rutte voor. La Rotonde is Macrons favoriete Parijse sterrentent.