Gevangenen bijna allemaal twee weken eerder vrij door cellentekort

Gevangenen worden vrijwel standaard twee weken eerder vrijgelaten dan de bedoeling was, meldt de NOS. De noodmaatregel om gedetineerden eerder naar huis te laten gaan om ruimte te creëren in de gevangenissen wordt maximaal gebruikt. Toch zitten de gevangenissen nog steeds overvol.

Daarom houdt men er in het gevangeniswezen rekening mee dat gevangenen straks nog eerder vrijgelaten moeten worden, zeggen bronnen tegen de NOS. Anders is er geen plek voor mensen die direct opgesloten moeten worden omdat ze net zijn gearresteerd voor een misdrijf.

Alle gedetineerden die ervoor in aanmerking komen, dus bijvoorbeeld niet mensen met straffen langer dan een jaar of zedendelinquenten, komen volgens betrokkenen nu standaard twee weken eerder vrij.