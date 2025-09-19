Charlie Kirk is vermoord en nu is hij onaantastbaar. In de VS, maar dat is geen echte democratie meer, dus dat hoeft niet te verbazen. Homo- en trangenerhaat is officieel staatsbeleid. Maar ook in Nederland krijg je haatbrigades achter je aan als je je afvraagt of Krik een heilige is/was/moet worden.

Na zijn dood wordt Charlie Kirk geprezen voor zijn politieke bijdrage. Maar dat is naar beschaafde normen flauwekul. Kirk bouwde zijn merk door LGBTQ+ mensen en minderheden aan te vallen. Hij verspreidde stelselmatig onzin over transgenders.

Oordeel zelf. Hier volgt een overzicht van de meest controversiële Charlie Kirk uitspraken LGBTQ+ gemeenschap:

Homo's stenigen is "God's Perfect law"

Kirk haalde in een aflevering van zijn podcast met Jack Posobiec in juni 2024 een bijbelvers aan over het stenigen van homoseksuelen “tot de dood”, en noemde dit “Gods volmaakte wet als het gaat om seksuele aangelegenheden”.

Transgenders zijn verantwoordelijk voor inflatie

Kirk zei in een aflevering van zijn podcast in april 2022 dat transgenders verantwoordelijk zijn voor inflatie . Er is geen bewijs dat deze twee zaken ook maar enigszins met elkaar verband houden, en hij leverde ook geen bewijs.

“Er is een direct verband tussen inflatie en de transkwestie. Je zegt: Charlie, kom op. Ze kunnen niet verder uit elkaar liggen. Nee, ze zijn precies hetzelfde. Ze zijn hetzelfde in dit opzicht: als je gelooft dat mannen vrouwen kunnen worden, waarom zou je dan niet ook geloven dat je rijkdom kunt drukken? Als je gelooft dat iemand van geslacht kan veranderen, waarom zou je dan niet ook geloven dat geld rijkdom is?”

Verbrand in het openbaar regenboogvlaggen

Kirk twitterde vorige maand dat “het legaal zou moeten zijn om in het openbaar een regenboogvlag of [Black Lives Matter]-vlag te verbranden”.

“We moeten ons inzetten om elke veroordeling ongedaan te maken voor degenen die zijn gearresteerd, beboet of anderszins lastiggevallen voor het ‘haatmisdrijf’ van het maken van donuts boven Pride-vlaggen die op openbare straten zijn geschilderd”, zei hij.

Transgenders zijn een “kloppende middelvinger naar God”

Kirk zei in een toespraak in september 2023 dat transgenders “een kloppende middelvinger naar God” zijn. Vervolgens richtte hij zich rechtstreeks tot Lia Thomas , een transgender vrouw en zwemster aan de Universiteit van Pennsylvania, waarbij hij haar bij haar oude naam noemde en haar vertelde dat ze “een gruwel voor God” was.

Artsen die transgenderpatiënten behandelen, moeten worden berecht in een “proces in Neurenberg-stijl”

“We moeten een proces in Neurenberg-stijl houden voor elke arts in een genderbevestigende kliniek”

Kirk zei in een aflevering van zijn podcast in april 2024, die werd geknipt door Media Matters , dat artsen die genderbevestigende zorg verlenen, moeten worden vervolgd zoals de nazi's na de Tweede Wereldoorlog.

"Haar dochter kwam plotseling thuis en zei: ‘Ik ben een jongen.’ Ze zei: 'Wat? En de hele lopende band, de transportband begon te draaien“, zei Kirk. ”Ze wilden haar geslachtshormonen geven. Ze wilden haar testosterontherapie geven. Ze wilden haar borsten verwijderen. Ze wilden al dit soort dingen doen, en deze artsen doen dit zonder er ook maar enigszins over na te denken. Ja. Tuurlijk. Hier is het script. Hier is de kliniek. Ga hierheen. Ga voor een operatie. Deze artsen moeten snel in de gevangenis worden gezet. We moeten een proces in Neurenberg-stijl houden voor elke arts van een genderbevestigende kliniek. Dat moet onmiddellijk gebeuren."

“Ik geloof niet dat een geslachtsverandering goed is voor mensen”, voegde hij eraan toe. “Ik denk dat het een leugen is en we moeten mensen vertellen dat het aantal zelfmoorden onder mensen die een geslachtsverandering ondergaan extreem hoog is. ... Als je kijkt naar het aantal mensen dat spijt heeft van hun geslachtsverandering, dan is het adembenemend hoeveel mensen wensen dat ze die verandering niet hadden ondergaan.”

Geslachtsbevestigende operaties hebben een van de laagste spijtpercentages van alle grote operaties. Slechts 0,3 procent van de transgendermannen en 0,6 procent van de transgendervrouwen zei spijt te hebben van hun geslachtsbevestigende operatie, volgens een onderzoek uit 2023 van de National Library of Medicine.

“Als je ophoudt een man te zijn, kun je misschien ook ophouden een mens te zijn”

Kirk zei in februari 2022 dat het doel van de “transgenderbeweging” is om mensen in machines te veranderen. Nee, hij maakte geen grapje.

“De transgenderbeweging is eigenlijk nog belangrijker dan biomedisch fascisme en ze horen eigenlijk bij elkaar, omdat de transgenderbeweging een inleidende fase is om je te laten afzien van je menselijkheid om je aan te passen aan machines”, zei Kirk. “Het heet transhumanisme. Ze willen dat je zegt: ‘Oké, ik kan elk geslacht kiezen, waarom kan ik dan niet gewoon een soort exoskelet van een machine om me heen hebben?’”

“Dit is waar meta om draait, de metaverse, kinderen die de hele dag naar schermen staren”, vervolgde hij. “Dit is waar Silicon Valley naartoe gaat. Dit is waarom ze zo vasthoudend zijn aan dit transgendergedoe, want als je ophoudt een man te zijn, kun je misschien ook ophouden een mens te zijn.”

Massale schietpartijen zijn te wijten aan de “transmedische industrie”

Na berichten dat de persoon die een katholieke school in Minneapolis neerschoot trans was, gaf Kirk alle transgenders de schuld van de gewelddadige aanval.

“Het kwaad dat de transmedische industrie jonge mensen aandoet, is iets waar toekomstige generaties met afschuw naar zullen kijken”, schreef hij.