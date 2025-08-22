Trump stelt dat Intel instemt met belang VS in chipfabrikant

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat Intel ermee heeft ingestemd de Amerikaanse regering een belang van 10 procent in de chipfabrikant te geven. "Ze hebben ermee ingestemd en ik denk dat het een geweldige deal voor hen is", zei Trump vrijdag tegen verslaggevers in het Witte Huis.

Trump presenteerde de overeenkomst als een deal die het bedrijf nieuw leven zou inblazen en zei dat "Intel is achtergebleven" in vergelijking met concurrenten in de chipindustrie. Hij gaf aan het idee te hebben geopperd toen hij eerder deze maand afsprak met Intels topman Lip-Bu Tan.

Eerder deze week bevestigde de Amerikaanse regering al interesse te hebben in een aandelenbelang in de chipfabrikant, nadat via verschillende mediaberichten naar buiten was gekomen dat de regering dit wilde.

Persbureaus Bloomberg en Reuters melden op basis van anonieme bronnen dat de deal naar verwachting later op vrijdag officieel bekendgemaakt wordt.