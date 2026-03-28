Houthi's claimen tweede raketaanval op Israël

SANAA (ANP/AFP/RTR) - De Jemenitische Houthi's zeggen een tweede aanval met raketten en drones op Israël te hebben uitgevoerd.

De bemoeienis van de Houthi's met de oorlog in het Midden-Oosten betekent een verdere escalatie. Ze hadden zich eerder al volledig solidair verklaard met Iran, waar ze nauwe banden mee hebben. Iran wordt sinds eind februari gebombardeerd door de Verenigde Staten en Israël, maar de Jemenitische groepering had zich tot dusver verder afzijdig gehouden. Wel werd Israël eerder bestookt tijdens de oorlog in Gaza.

Houthi-woordvoerder Yahya Saree zei in een verklaring dat de groep "een salvo kruisraketten en drones heeft afgevuurd op verschillende vitale en militaire locaties" in Israël, toevoegend dat dit "samenviel met de militaire operaties die zijn uitgevoerd door Iran en Hezbollah in Libanon".

Mogelijk wordt ook de zeestraat Bab el Mandeb opnieuw een doel. Die ligt op weg van en naar het Suezkanaal. Deze vaarroute is van groot belang voor de wereldhandel.