Houthi's eisen verantwoordelijkheid op voor raketaanval op Israël

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 maart 2026 om 8:38
SANAA (ANP/RTR/AFP) - De Jemenitische Houthi's hebben voor het eerst sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten de verantwoordelijkheid opgeëist voor een raketaanval op Israël. De groep liet weten dat de operaties doorgaan tot de "agressie" op alle fronten wordt beëindigd.
De Houthi's hebben in Jemen grote gebieden in handen, waaronder ook de hoofdstad Sanaa. De beweging heeft nauwe banden met Iran en ontregelde eerder de internationale scheepvaart door tijdens de Gazaoorlog schepen te beschieten in de Rode Zee.
