ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Houthi's dreigen zich te mengen in Iranoorlog

Samenleving
door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 22:31
anp270326193 1
SANAA (ANP/RTR/AFP) - De Houthi's zeggen klaar te zijn zich te mengen in de oorlog in het Midden-Oosten als bondgenoten van de VS en Israël zich mengen in de strijd tegen Iran. Dat meldt de door Iran gesteunde groepering op de Jemenitische staatstelevisie.
Het ten zuiden van Saoedi-Arabië gelegen Jemen grenst aan de Straat van Bab el Mandeb. Die zeestraat verbindt de Rode Zee met de Golf van Aden, en daarmee het Suezkanaal met de Indische Oceaan. De Houthi's mengden zich eerder al in de Gazaoorlog door aan Israël verwante schepen in de zeestraat aan te vallen.
Anonieme Iraanse functionarissen zinspeelden er al eerder deze week op dat als de oorlog aanhoudt, de Houthi's zich mogelijk zouden mengen in de voor de koopvaardij belangrijke zeestraat.
Iran houdt zelf de Straat van Hormuz aan zijn zuidkust zo goed als gesloten voor landen die het ziet als vijandig. Als resultaat liggen duizenden schepen te wachten op doorgang, wat ernstige gevolgen heeft voor de wereldwijde oliehandel.
loading

628811744c4b83c25db17cab8a999615,624e4ff2

generated-image

ANP-536835349

AP26051649423698-1771766898

anp270326043 1

gandr-collage

Loading