Advies aan Nederlanders in Iran: laat familie weten hoe het gaat

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept naar aanleiding van de aanval van Israël op Iran Nederlanders in de regio op hun vrienden en familie te laten weten hoe het met hen gaat. In een bericht op X adviseert het ministerie ook het nieuws goed in de gaten te houden en de instructies op te volgen van lokale autoriteiten.

Wie hulp nodig heeft, krijgt het advies contact op te nemen met de reisorganisatie of reisverzekeraar. "Of neem contact op met contactcenter Nederland Wereldwijd van het ministerie van Buitenlandse Zaken." Ook krijgen mensen het advies zich aan te melden voor de Informatieservice van Buitenlandse Zaken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.