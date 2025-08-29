Jud Awad (1 jaar) stierf deze week omdat de VVD geen zieke Palestijnse kinderen in Nederland wil

De Palestijnse Jud Awad is woensdag overleden. Het meisje van vijftien maanden oud werd geboren in Gaza en leed aan acute lymfatische leukemie. Deze ziekte is uitstekend te behandelen met chemotherapie. Maar dat kan niet op de puinhopen van Gaza. Een Nederlandse huisarts heeft alles op alles gezet om haar de behandeling in Nederland te kunnen geven. Maar dat mocht niet: volgens het kabinet zijn er voldoende mogelijkheden 'in de regio'. Omdat dat niet waar is, is Jud nu dood.

Volgens NRC probeerde de Nederlandse huisarts, na het 'nee' van Nederland de peuter naar Egypte, Turkije en Luxemburg te krijgen. Het duurde allemaal te lang en nu is ze dood.

Woensdag, de dag dat Awad overleed, stemde een meerderheid van de Tweede Kamer zowel tegen een motie van GroenLinks-PvdA als van de Partij voor de Dieren. In beide moties werd Nederland (onder meer) opgeroepen te helpen bij de evacuatie van gewonde en zieke kinderen in Gaza.

De 'procedure' om Jud naar een plaats te krijgen waar redding zou zijn, verliep helemaal volgens de regels die volgens de regering zo goed werken: via de evacuatielijst van de WHO. Naar die regeling strandde bij het voorlaatste punt: een lan vinden dat Jud kon opnemen.