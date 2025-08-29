ECONOMIE
JD Vance zegt klaar te staan Trump te vervangen

Politiek
door Nina van der Linden
vrijdag, 29 augustus 2025 om 7:22
ANP-534354431
Er zijn sterke aanwijzingen dat er iets mis is met de gezondheid van president Trump. Hij lijkt symptomen te hebben die mogelijk op hartfalen wijzen. En de signalen dat zijn mentale vermogens achteruitgaan stapelen zich op.
Maar niemand hoeft te vrezen voor een vacuum: JD Vance heeft in een interview gezegd dat hij helemaal klaar is om president te worden.
“Ik heb in de afgelopen 200 dagen ontzettend veel ervaring opgedaan tijdens het werk,” vertelt Vance in een finterview met USA TODAY, als hem wordt gevraagd of hij klaar is om het stokje als opperbevelhebber over te nemen. Niet dat het nodig zal zijn voor de gezondheid vr Trump, zegt Vance.“De president heeft een ongelooflijk goede gezondheid,” aldus Vance. “Hij heeft enorm veel energie.”
Vance benadrukt dat Trump ondanks zijn leeftijd niemand overtreft qua werkuren. “Hij is degene die ’s avonds het laatst nog telefoontjes pleegt, en de volgende ochtend als eerste weer aan de lijn hangt.”
Afgelopen jaar overleefde Trump twee aanslagen. In juli 2024 werd hij geraakt aan zijn oor bij een campagnebijeenkomst; in september werd een tweede poging door de geheime dienst verijdeld toen iemand met een geweer werd gesignaleerd bij Trumps golfbaan.
“Toch ben ik ervan overtuigd dat de president in goede vorm is en de rest van zijn termijn met verve zal volbrengen,” zegt Vance. “Mochten er onverhoopt grote ongelukken gebeuren—ik had me geen betere leerschool kunnen wensen dan de afgelopen 200 dagen.”

