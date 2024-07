Minister-president Schoof en zijn minister van buitenlandse zaken Caspar Veldkamp deden beide iets opmerkelijks in hun officiële verklaringen op X over de MH17 . Ze beschreven de oorlogsmisdaad alsof die niet had plaatsgevonden.

Schoof had het over 'een vliegramp', en Veldkamp over een 'crash'. Dat zijn beide goede termen voor het neerstoten van het El Al-toestel op de Bijlmer. Maar niet voor wat de MH 17 overkwam: die werd neergeschoten door aamhangers van Poetin. Het was geen crash, maar een oorlogsmisdaad.

In zijn toespraak bij de herdenking was Schoof iets duidelijk. Maar online (voor de zeerheid ook geplaatst in het Engels, vermijdt hij de vriend van zijn baas Wilders te irriteteren. Opmerkelijk.

Ter herinnering: Regeringspartij PVV heeft banden mey Poeting, Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) heeft destdijs een schimmige rol gespeeld door een Oekraïense 'nepgetuige' van vliegramp MH17 in een zaal vol nabestaanden twijfel laten zaaien over de toedracht van de ramp. Het verhaal van de man was opgesteld door het Omtzigt.

Remco Breuker @ koryoinleiden · Follow Een vliegramp? En de moord op Kennedy was een schietongeluk? Dick Schoof @ MinPres Tien jaar sinds 17 juli 2014, de datum die bij veel nabestaanden van vliegramp MH17 voorgoed de tijd heeft stilgezet. Vandaag kwamen we in Vijfhuizen samen om alle 298 namen te noemen. Om te delen, te vertellen en te voelen dat verdriet niet minder, maar wel zachter is als je…