Laurentien heeft zich misdragen tegenover ambtenaren

Prinses Laurentien, schoonzus van de koning, heeft zich onbehoorlijk en emotioneel opgesteld tegenover ambtenaren. Bij de ambtelijke top van het ministerie van Financiën zijn ‘meerdere’ meldingen binnengekomen over prinses Laurentien waarbij ‘de emoties weleens zijn opgelopen’ over haar optreden. Prinses Laurentien zou ambtenaren onbehoorlijk hebben bejegend. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Naar verluidt gaat het om zeker acht meldingen.

Financiën erkent tegenover het AD dat er problemen zijn geweest. Ingewijden noemen het tegen het AD zonder enige twijfel ‘grensoverschrijdend gedrag’,

De incidenten hebben zich het afgelopen jaar voorgedaan bij de afwikkeling van de Kinderopvangtoeslagenaffaire, waarbij dertigduizend ouders in problemen kwamen doordat er ineens geen geld meer werd uitgekeerd. Prinses Laurentien wierp zich met haar Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH) op als helper van ouders en kinderen. In die functie werkte ze nauw samen met ambtenaren en consultants van het ministerie van Financiën, dat verantwoordelijk is voor het oplossen van de problemen van slachtoffers van de toeslagenaffaire.